VERSCIACO. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, in un cantiere edile di Versciaco, frazione di San Candido. A rimanere ferito è stato un operaio di 19 anni, residente in zona.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato schiacciato da un carico di circa 500 chilogrammi mentre stava lavorando nel cantiere. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Croce Bianca e l'equipaggio dell'elicottero Pelikan 2. Il 19enne ha riportato gravi traumi multipli ed è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente, dove i sanitari hanno proceduto anche all'intubazione.

Una volta completate le prime manovre salvavita, il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare le cause che hanno portato al grave infortunio.