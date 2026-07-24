SAN CANDIDO. Via libera della Giunta provinciale dell'Alto Adige all'intesa con Rete Ferroviaria Italiana sul progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e il miglioramento dell'accessibilità della stazione di San Candido, in Val Pusteria.



Il provvedimento, proposto dall'assessore allo Sviluppo del territorio Peter Brunner, segue il parere favorevole della Conferenza di Servizi del 15 luglio e la conferma della conformità urbanistica da parte del Comune di San Candido.



L'intervento punta a rendere lo snodo ferroviario più funzionale, sicuro e abbattuto da barriere architettoniche. Soddisfatto l'assessore alla Mobilità Daniel Alfreider, che parla di "un passo concreto per potenziare la ferrovia in Val Pusteria e migliorare l'esperienza di mobilità".



L'opera, coerente con il Masterplan sottoscritto ad aprile 2026, ricade interamente nel territorio comunale di San Candido e non richiede una procedura di valutazione di impatto ambientale né l'avvio di procedure espropriative.



(Foto USP/Val Pusteria Ferrovia)