VILLABASSA. Si è concluso l’intervento dei vigili del fuoco al maso Kleinsinnerhof, in Alta Pusteria, dove nel pomeriggio di giovedì 19 novembre 2026 un incendio ha avvolto il capanno degli attrezzi, che ospita anche il pollaio della fattoria.

L’allarme è scattato alle 14.47. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Villabassa, Dobbiaco, Braies, San Candido e Santa Maria.

Mentre alcune squadre spegnevano le fiamme nel capanno, altre hanno presidiato la casa colonica e il fienile del Kleinsinnerhof per impedire che il rogo si propagasse agli edifici vicini.

Il maso Kleinsinnerhof era già stato distrutto da un incendio alcuni anni fa.

(foto di repertorio)