VILLABASSA. Due giovani denunciati per detenzione ai fini di spaccio e un acquirente segnalato come assuntore. È l’esito di un’operazione dei Carabinieri della Stazione di San Candido, condotta insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a Villabassa.

Tutto è iniziato nella serata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria. I militari, che stavano monitorando alcuni movimenti sospetti nella zona, hanno individuato un’auto con a bordo due giovani, un uomo e una donna provenienti da fuori provincia.

Poco dopo è salita sul veicolo una terza persona. Sotto gli occhi dei Carabinieri è avvenuta la cessione di un involucro contenente circa 13 grammi di hashish. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando i tre e procedendo alla perquisizione. La sostanza è stata recuperata e posta sotto sequestro per le successive analisi qualitative e quantitative.

Al termine degli accertamenti, i due occupanti dell’auto sono stati deferiti in concorso e in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. L’acquirente è stato invece sanzionato in via amministrativa e segnalato all’autorità competente per uso personale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti.