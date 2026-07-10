BOLZANO. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 luglio, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, un equipaggio della Squadra Volante ha notato in via del Macello un cittadino tunisino di 24 anni, richiedente asilo e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, cambiare direzione alla vista degli agenti.



Fermato per un controllo, l'uomo ha mostrato fin da subito un comportamento nervoso e insofferente che, insieme alla condotta elusiva tenuta poco prima, ha insospettito i poliziotti. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 17 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente e un ulteriore pezzo della stessa sostanza. Il materiale è stato sequestrato e il 24enne è stato accompagnato in Questura, dove è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.



Nella stessa giornata, durante il turno serale, un altro equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in piazza Parrocchia dopo la segnalazione di un uomo che aveva prelevato da un bidone un involucro di carta, estraendone qualcosa poi consegnato a un'altra persona presente sul posto.



Gli agenti hanno recuperato l'involucro, al cui interno erano presenti 13 dosi termosaldate di sostanza stupefacente. I due uomini coinvolti, cittadini tunisini di 34 e 22 anni, sono stati identificati, accompagnati in Questura e sottoposti a perquisizione personale.



Al termine degli accertamenti, uno dei due è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, mentre l'altro per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, dopo essersi rifiutato di sottoporsi alla perquisizione e aver minacciato il personale di polizia.



L'ultimo intervento della giornata ha riguardato un furto avvenuto nei pressi di un supermercato del centro di Bolzano. Alcuni dipendenti hanno segnalato il furto di merce da parte di un uomo che si era dato alla fuga.



Gli agenti hanno avviato le ricerche, recuperando prima un sacchetto di cui il sospettato si era disfatto e rintracciandolo poco dopo nelle vicinanze. L'uomo corrispondeva alla descrizione fornita dai dipendenti del supermercato.



All'interno del sacchetto sono stati trovati generi alimentari, due macchine fotografiche, una videocamera di ingente valore e due orologi. Tutta la merce è stata sequestrata e il 27enne, cittadino marocchino con precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto aggravato e ricettazione