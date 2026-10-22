BOLZANO. Messaggi e video che raccontano di presunti gruppi di giovani violenti pronti ad aggredire ragazze e giovani donne, anche a Bolzano e Trento, stanno circolando da alcuni giorni sui social network e sulle applicazioni di messaggistica. Ma, secondo le informazioni attualmente disponibili, si tratta di notizie false, diffuse con l’intento di creare paura. A mettere in guardia cittadini e famiglie è il Forum Prevenzione, che invita a non contribuire alla diffusione di questi contenuti.

Le segnalazioni stanno provocando preoccupazione tra genitori, adolescenti e giovani, alimentando timori per la sicurezza nelle città coinvolte. Gli autori dei messaggi non sono stati identificati, mentre le autorità competenti sono già state informate. Il Forum sottolinea la necessità di distinguere le informazioni verificate dalle voci che circolano online, soprattutto quando riguardano presunti episodi di violenza.

Per evitare di amplificare l’allarme, il Forum Prevenzione rivolge alcune raccomandazioni a famiglie, insegnanti e operatori giovanili. La prima è non inoltrare i messaggi e i video, perché ogni condivisione ne aumenta la diffusione. Viene inoltre consigliato di non commentare e di non mettere «mi piace», comportamenti che possono rendere i contenuti ancora più visibili sulle piattaforme digitali.

L’invito è invece a segnalare i contenuti alle piattaforme come fake news o messaggi che esaltano la violenza e ad affidarsi esclusivamente alle fonti ufficiali. L’obiettivo è evitare che informazioni prive di riscontro continuino ad alimentare paura e disorientamento, soprattutto tra i più giovani e le loro famiglie.