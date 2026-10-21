BOLZANO. «Sono disposto a dimettermi in qualsiasi momento, quando il presidente Maurizio Fugatti mi dirà di essere pronto al passaggio di consegne». Il presidente della Regione e governatore altoatesino Arno Kompatscher interviene così sulla mancata staffetta alla guida della Giunta regionale, rispondendo alle sollecitazioni delle minoranze durante la seduta del Consiglio regionale a Bolzano.

Kompatscher ha ribadito di essere favorevole all'alternanza con il collega trentino, precisando tuttavia che non si tratta di un obbligo istituzionale. «La staffetta è una consuetudine su cui io sono d'accordo, anche se non è prevista né dallo Statuto né dal regolamento della Regione», ha spiegato.

Il presidente ha inoltre richiamato una questione legata alla composizione della Giunta regionale. «Ora c'è una situazione particolare, indotta anche dalla necessaria presenza di una donna in Giunta», ha osservato, indicando uno degli elementi che incidono sull'organizzazione del passaggio di consegne.

Da parte sua, Kompatscher ha quindi confermato la disponibilità a lasciare la presidenza senza indicare una data precisa. Il momento della staffetta con Fugatti, ha chiarito, dipenderà dalla disponibilità del governatore trentino ad assumere l'incarico.