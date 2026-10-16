BOLZANO. La Giunta regionale ha ufficializzato e accettato le dimissioni della segretaria generale della Regione Gabriele Morandell. La dirigente lascia l’incarico al termine di un confronto sulla possibile incompatibilità tra il ruolo di alta funzionaria e l’impegno politico.

Per assicurare la continuità amministrativa ed evitare contraccolpi sull’operatività dell’ente, l’esecutivo le ha chiesto di restare in carica fino al 31 dicembre.

Il presidente della Regione Arno Kompatscher ha espresso rammarico per la fine della collaborazione, ribadendo però il pieno rispetto per la decisione. L’amministrazione, ha confermato, avvierà a breve le procedure per individuare il nuovo segretario generale.

La Giunta ha infine rivolto a Morandell un sentito ringraziamento per il rigore, la serietà e la dedizione dimostrati durante il mandato, con l’augurio di successo per i suoi futuri impegni professionali e personali.