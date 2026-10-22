BOLZANO. Un piccolo yak nato pochi giorni fa a Monte Elmo, in val Pusteria, porterà il nome di Nirmal Purja, l’alpinista dei record morto la scorsa estate sul Broad Peak. A scegliere questo particolare omaggio sono stati Reinhold Messner e la moglie Diane, che hanno deciso di chiamare Nirmal uno dei nuovi arrivati nel loro gregge di yak.

«Diane e Reinhold Messner mi hanno dato il mio nome, Nirmal, un nome con un significato molto speciale per loro», si legge sul profilo Instagram del re degli ottomila. Un gesto semplice, ma carico di significato, con cui Messner ha voluto mantenere vivo il ricordo dello scalatore scomparso tragicamente in montagna.

Dopo aver appreso la notizia della morte di Nirmal Purja, Messner aveva affidato ai social una riflessione sul dolore di perdere una persona amata sulle montagne. «So cosa significa lasciare qualcuno che ami alle montagne. Un dolore così profondo che ti toglie il respiro», aveva scritto, ricordando anche il conforto che può derivare dal sapere che una persona è morta nel luogo che amava di più.

Ora quel ricordo trova una forma particolare nel piccolo yak nato a Monte Elmo. Un animale che porterà il nome dell’alpinista e che rappresenta, per Reinhold e Diane Messner, un modo per custodirne la memoria attraverso un gesto legato alla loro vita in montagna.