RENON. Sono terminati i lavori per aumentare la sicurezza sulla strada provinciale del Renon, all’incrocio con via Gasters. L’intervento, iniziato nell’aprile 2025, è stato completato nei tempi previsti. Giovedì 29 ottobre 2026 l’assessore provinciale alle Infrastrutture Daniel Alfreider ha visitato l’area insieme alla sindaca Julia Fulterer, ai tecnici e ai rappresentanti delle imprese e delle aziende della zona industriale.

Nel tratto interessato sono stati eliminati i punti pericolosi e migliorata la visibilità all’incrocio, a beneficio di automobilisti e pedoni. La Provincia di Bolzano ha inoltre reso più accessibili le due fermate degli autobus, realizzato un attraversamento pedonale illuminato e provveduto al drenaggio della strada. L’investimento provinciale ammonta a circa 1,55 milioni di euro, ai quali si aggiungono 50.000 euro del Comune per gli interventi di propria competenza.

Il cantiere ha riunito tre progetti della Provincia, del Comune di Renon e di Loacker. L’azienda ha costruito un tunnel sotto la provinciale per collegare l’edificio esistente con quello nuovo, ancora in costruzione. Il Comune ha realizzato le infrastrutture della zona industriale di Auna di Sotto Ovest. Secondo Alfreider, il coordinamento ha consentito di concentrare i lavori in un unico periodo, evitando ulteriori scavi sulla nuova strada.

Per Julia Fulterer, la sistemazione segna un passo importante nel miglioramento dei collegamenti del comune. Ringraziamenti per la collaborazione sono arrivati anche da Thomas Rottensteiner, per l’impresa esecutrice, e dal responsabile del progetto Norberto Antonioni.