BOLZANO. A 5 settimane dalla scomparsa, le sorti di Tobias Unterhofer sono ancora avvolte nel mistero. Del 43enne proprietario del maso Voglhauser di via Baiern a Longostagno, sull’altopiano del Renon, non ci sarebbe nessuna traccia, nemmeno per poter dire che l’uomo sia vivo o morto. Le flebili speranze di trovare qualche elemento utile alle sue ricerche sono riposte nelle chat dei social network. Ma i telefoni cellulari sono bloccati dalle password e, quindi, al momento inservibili.

L’uomo è scomparso nella notte del 23 settembre in occasione dell’incendio che ha distrutto l’enorme capannone in cui Unterhofer allevava circa 3mila galline ovaiole.

Il primo sospetto, ancora non ufficialmente escluso, è che l’uomo fosse rimasto vittima dell’incendio. Le ricerche dei suoi resti nel capannone devastato dal fuoco sono state meticolose e complicate dalla molteplicità del materiale bruciato, tra cui anche i resti delle 3mila galline. Ma nonostante gli sforzi, nessuna traccia organica del 43enne è stata trovata e ciò fa aumentare la speranza che l’uomo, la notte del rogo, possa essersi allontanato.

Chiaramente sono tutte ipotesi non supportate da nessun elemento ma, la settimana scorsa, è stata rimossa la massa organica delle galline. Un lavoro necessario ai fini della salute pubblica, ma che potrebbe significare anche che le ricerche dei resti dell’uomo nel capannone siano ormai ultimate e senza esito. Si può cominciare a sperare, forse Tobias non è morto nell’incendio?

Il mistero resta comunque fitto e le speranze di poterlo svelare potrebbero essere celate nei due telefoni dell’uomo ritrovati in casa insieme ai suoi documenti. Gli investigatori, infatti, avrebbero cercato nei tabulati telefonici le ultime telefonate fatte dalle due utenze, senza trovare nulla di utile. La speranza è che le chat dei social a cui l’uomo era iscritto possano essere più utili a stabilire se il 43enne avesse scritto a qualcuno o se aspettasse visite. A complicare le cose, però, sarebbero le password messe a protezione di entrambi i cellulari. Gli esperti informatici stanno cercando di superare questo problema.

In molti, quindi, cominciano a fantasticare e sperare che Unterhofer, vedendo il suo patrimonio andare in fumo, possa aver deciso di allontanarsi, ma al momento la verità è avvolta dal mistero.