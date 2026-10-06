RENON. Un trattore che si ribalta, il conducente che rimane gravemente ferito e la mobilitazione dei soccorsi. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre a San Pietro, sull’altopiano del Renon.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo si sarebbe rovesciato durante le operazioni condotte dal conducente. L’uomo ha riportato lesioni multiple e le sue condizioni sono apparse subito serie.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Bianca, insieme al medico d’urgenza, ai vigili del fuoco volontari e al soccorso alpino. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale di Bolzano per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire le circostanze dell’incidente e accertare cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore.