CASTELROTTO. Era ricercato dalle autorità turche per rapina a mano armata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma si trovava in una struttura ricettiva di Castelrotto. Un cittadino tedesco di 34 anni, di origine turca, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Bressanone, dopo che un controllo ha fatto emergere un ordine di arresto internazionale a suo carico.

L'operazione è scattata in seguito a una specifica segnalazione che ha portato il personale della polizia a effettuare accertamenti sull'uomo, alloggiato in un albergo del comune altoatesino. Gli agenti hanno proceduto alla sua identificazione e alla verifica della posizione attraverso le banche dati delle forze dell'ordine.

Dagli accertamenti è emerso che il 34enne era destinatario di un provvedimento di cattura internazionale emesso dalle autorità della Turchia. I reati contestati riguardano episodi di rapina a mano armata e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare che sarebbero stati commessi nel territorio turco.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, l'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Bolzano, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Sarà quest'ultima a valutare la richiesta di estradizione verso la Turchia, secondo le procedure previste dalla normativa internazionale.