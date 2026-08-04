BOLZANO. Si è infranta a pochissimi chilometri dal confine di Stato con l'Austria la fuga di un soggetto ricercato, originario della provincia di Bari. Precisamente nei pressi del valico stradale di Passo Resia, dove a fermarlo sono stati diversi militari della Stazione Carabinieri di Resia, per la maggior parte liberi dal servizio, i quali si sono subito attivati a supporto dei colleghi di turno.

L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, quando l'uomo, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Trani per gravi e pregressi reati da egli commessi in Puglia (maltrattamenti in famiglia, evasione, rapina ricettazione, sequestro di persona, detenzione di armi), alla guida di una piccola city car sottratta illecitamente al proprio figlio, all'insaputa e senza il consenso di quest'ultimo, ha trovato i Carabinieri a bloccarlo.

Dopo essere stato bloccato, i militari hanno anche accertato che il soggetto stesse conducendo il veicolo senza essere in possesso di alcuna patente di guida, considerato che la stessa gli era già stata revocata in passato.

Sequestrato e preso in custodia il mezzo, che verrà riconsegnato al legittimo proprietario, i militari hanno poi provveduto a tradurre l'arrestato presso la casa circondariale di Bolzano, affinché possa rispondere d'innanzi all'Autorità Giudiziaria, dei reati a suo carico.