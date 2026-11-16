BOLZANO. Una buona stagione sul fronte delle presenze e dei ricavi, ma con difficoltà sempre più evidenti nella gestione quotidiana delle strutture in quota. Per i rifugi alpini altoatesini la siccità è diventata una delle principali preoccupazioni, tanto da spingere i gestori a chiedere interventi strutturali e un sostegno pubblico mirato.

Il tema è stato al centro dell'assemblea annuale del Gruppo Rifugi Alpini dell'Hgv, l'Unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige, riunitasi a Bolzano. A preoccupare sono soprattutto le temperature elevate e i periodi prolungati di siccità, che durante l'estate hanno reso più difficile garantire l'approvvigionamento idrico in alta quota.

A richiamare l'attenzione sul problema è stato il presidente del gruppo, Stefan Perathoner, gestore del Rifugio Alpe di Tires, che ha sottolineato come la disponibilità d'acqua sia una condizione indispensabile per assicurare la continuità dell'attività. «Senza acqua non è possibile garantire il regolare funzionamento di un rifugio», ha osservato, chiedendo soluzioni di lungo periodo e contributi pubblici per potenziare le infrastrutture.

La richiesta riguarda anche il superamento delle difficoltà legate alla gestione degli impianti e dei servizi essenziali in montagna. Non si tratta soltanto delle reti idriche, ma anche dei sistemi di smaltimento delle acque reflue, dell'approvvigionamento energetico e delle teleferiche utilizzate per trasportare materiali e rifornimenti.

Sulla necessità di un intervento è intervenuto anche il presidente dell'Hgv, Klaus Berger, che ha chiesto un programma pluriennale di investimenti dedicato anche ai rifugi privati. L'obiettivo è garantire ai gestori condizioni di sostegno adeguate e la possibilità di pianificare gli interventi necessari, in un contesto caratterizzato da costi di gestione elevati e in aumento.