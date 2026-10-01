SAN VALENTINO IN CAMPO. Un rimorchio carico di mangime si è ribaltato in un tornante lungo la strada provinciale diretta al paese, bloccando la circolazione per diverse ore. L’incidente è avvenuto oggi, 1° ottobre, poco dopo le 8. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il recupero del mezzo ha richiesto un intervento prolungato e la chiusura completa della carreggiata fino alle 13.45.

Sul posto è stata chiamata la squadra autogru dei vigili del fuoco permanenti di Bolzano, che ha avviato le operazioni per rimettere in posizione il rimorchio. La prima fase ha previsto il sollevamento con la gru: un passaggio necessario per procedere al successivo svuotamento e preparare il mezzo alla rimozione dalla strada.

Una volta raddrizzato il rimorchio, i soccorritori hanno trasferito il mangime contenuto al suo interno mediante pompaggio. Solo dopo aver completato questa operazione è stato possibile caricarlo su un mezzo destinato al trasporto e portarlo via. La successione delle diverse fasi ha reso particolarmente lungo il lavoro di recupero.

Per tutta la durata dell’intervento, la strada provinciale per San Valentino in Campo è rimasta completamente interdetta al traffico. La chiusura si è protratta fino alle 13.45. Accanto ai permanenti di Bolzano hanno operato i vigili del fuoco volontari del paese, il Servizio strade e la polizia locale. Nonostante il ribaltamento e le complesse operazioni di rimozione, non si sono registrati feriti.