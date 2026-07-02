TRENTO/BOLZANO. L'inchiesta “Romeo”, sul presunto condizionamento degli appalti in Trentino Alto Adige "è stata continuamente ridimensionata".

Così, in una nota, Carlo Bertacchi, legale di Heinz Peter Hager, e Giovanni Rambaldi, legale di Paolo Signoretti, in merito alla fissazione dell'udienza preliminare il prossimo ottobre.

Il giudice per le indagini preliminari, proseguono i legali, "ha ritenuto di non archiviare il procedimento e di disporre l'imputazione coatta, ma gli approfondimenti condotti fin qui dimostrano l'inconsistenza degli elementi raccolti a carico di Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, e si confida nel fatto che la Procura chiederà anche in sede di udienza preliminare il proscioglimento per tutti i reati per i quali aveva già formulato richiesta di archiviazione. Il quadro è chiaro. Siamo sereni, e confidiamo in una pronuncia favorevole", concludono i difensori.