MILANO. Venti minuti in meno per consegnare la valigia prima di partire. Dal prossimo 10 novembre Ryanair introdurrà una modifica alle procedure aeroportuali: i banchi per il check-in in aeroporto e quelli per la consegna dei bagagli da stiva chiuderanno 60 minuti prima della partenza programmata, rispetto agli attuali 40 minuti. Una novità che interesserà soprattutto chi viaggia con una valigia da imbarcare e che sarà applicata in tutti gli aeroporti serviti dalla compagnia irlandese, compresi quelli italiani.

La modifica era stata annunciata lo scorso aprile e viene ora ricordata ai passeggeri in vista dell'entrata in vigore. L'obiettivo dichiarato è concedere più tempo per superare i controlli di sicurezza e, quando necessari, quelli di frontiera, riducendo il rischio di perdere il volo a causa delle code.

La novità riguarda circa il 20% dei passeggeri Ryanair, ovvero coloro che consegnano un bagaglio da stiva. Per loro sarà necessario completare le operazioni di consegna almeno un'ora prima del decollo. Il nuovo limite vale anche per chi ha già effettuato il check-in online, ma deve comunque lasciare la valigia al banco.

Per chi, invece, viaggia soltanto con il bagaglio a mano, le procedure restano sostanzialmente invariate. L'80% dei clienti della compagnia non sarà interessato dalla modifica: dopo aver effettuato il check-in online, potrà raggiungere direttamente i controlli di sicurezza e successivamente il gate.

Non cambia neppure la possibilità di effettuare il check-in attraverso il sito o l'app della compagnia, disponibile fino a due ore prima della partenza.

La decisione si inserisce nel quadro delle difficoltà che gli aeroporti stanno affrontando nei periodi di maggiore affluenza, con tempi di attesa che possono allungarsi soprattutto ai controlli di sicurezza e ai passaporti. Anticipando la chiusura del bag drop, Ryanair punta a ridurre il numero di passeggeri che rischiano di non riuscire a raggiungere il gate in tempo.

La compagnia sta inoltre estendendo la presenza di postazioni automatiche per la consegna dei bagagli. I banchi tradizionali e il personale continueranno comunque a essere disponibili.