SALORNO. Un'auto è uscita di strada andando a sbattere contro il guardrail lungo la strada provinciale che dalla stazione ferroviaria di Salorno conduce a Cortina sulla Strada del Vino. I Vigili del fuoco Volontari riferiscono che venerdì, 3 luglio, la selettiva per richiedere il loro intervento ha suonato alle 19.40.

Alla guida della vettura c’era un 21enne del paese diretto a sud con la fidanzata, sua coetanea. La dinamica del fatto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Intanto, attenendosi a quanto riferito dai pompieri, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto che, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata su un fianco fermandosi sulla carreggiata.

Dai soccorsi si apprende che il ragazzo alla guida ha riportato solo un piccolo taglio ad una mano. La ragazza invece è rimasta illesa. Entrambi però sono stati comunque accompagnati all'ospedale dalla Croce Bianca, in via precauzionale per i dovuti accertamenti. Sul posto è intervenuto anche il servizio di soccorso stradale, che ha provveduto a recuperare il veicolo incidentato. D.B.