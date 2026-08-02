VAL DI SOLE. Sei escursionisti sono stati soccorsi nella notte tra tra ieri, primo agosto, e oggi dopo essere rimasti in difficoltà durante la discesa lungo il sentiero 365 che da Dimaro-Folgarida conduce al Dosso Scrinzi, a quota 2.210 metri. Il gruppo, composto da cittadini originari del Bangladesh, è stato sorpreso dal buio e dal peggioramento delle condizioni meteo. La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 20.15.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione Val di Sole del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che ha mobilitato sette operatori. Cinque soccorritori hanno raggiunto il gruppo a piedi, mentre altri due hanno portato un mezzo di servizio nel punto più vicino accessibile. I sei escursionisti si trovavano a circa 1.800 metri di quota, affaticati e spaventati dal temporale.

Dopo circa quaranta minuti di avvicinamento, gli operatori hanno raggiunto il gruppo e lo hanno accompagnato in sicurezza fino a Malga Selva Nera, dove era in attesa il mezzo del Soccorso Alpino. Da lì gli escursionisti sono stati trasportati a fondovalle, proseguendo poi autonomamente il rientro. L'intervento si è concluso intorno all'1.30 della notte senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ricorda l'importanza di pianificare con attenzione le escursioni, verificando le previsioni meteo, soprattutto nei periodi in cui sono probabili temporali pomeridiani e serali in quota. Viene inoltre raccomandato di affrontare i percorsi con un equipaggiamento adeguato e di valutare con realismo la propria preparazione fisica e l'autonomia necessaria per completare l'itinerario.