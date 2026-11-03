BOLZANO. Si è aperto oggi, martedì 3 novembre 2026, davanti al giudice David Cognolato, il processo a carico di Michael Wachtler, ricercatore e fondatore del museo Dolomythos di San Candido. Il procedimento riguarda circa 700 reperti archeologici, sequestrati nel 2022 dai carabinieri del Nucleo tutela beni artistici e culturali di Udine, dopo una denuncia del Museo di Scienze naturali dell’Alto Adige.

La Procura contesta a Wachtler la mancata denuncia dei reperti. La difesa ha sollevato dubbi sulla formulazione del capo d’imputazione. La prossima udienza è fissata per il 2 marzo 2027: verrà ascoltato Benno Baumgartner, geologo del Museo di Scienze naturali. Il processo dovrà accertare le responsabilità contestate nel procedimento relativo al sequestro eseguito quattro anni fa.

Per il fondatore del Dolomythos si tratta di una nuova vicenda giudiziaria legata alla sua attività di ricerca. Nel 2010 nel museo di San Candido, erano state sequestrate due uova fossili di dinosauro provenienti dalla Romania. Gli accertamenti successivi avevano fatto emergere la presenza di oltre 4.000 reperti paleontologici, il cui ritrovamento non era stato denunciato alle autorità competenti.

I reperti al centro di quel precedente procedimento erano stati rinvenuti nel parco naturale Fanes-Sennes-Braies. Per la mancata denuncia, Wachtler era stato condannato in via definitiva a otto mesi. Successivamente la Provincia di Bolzano aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 303.000 euro. Il nuovo processo riguarda invece i circa 700 reperti sequestrati nel 2022. Si tratta di un’accusa distinta.