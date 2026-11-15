SAN GENESIO ATESINO. Due vitelli intrappolati in un terreno roccioso e difficile da raggiungere sono stati recuperati grazie all’intervento di un elicottero. È successo nella mattinata di domenica 15 novembre a San Genesio, sopra la strada di accesso alle fattorie di Goldegg.

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Gli animali, spaventati e impossibilitati a proseguire, si trovavano in una zona particolarmente impervia. Per raggiungerli è stato necessario organizzare un intervento congiunto, al quale hanno partecipato il Soccorso alpino e speleologico di Bolzano, i soccorritori alpini dell’Avs e i vigili del fuoco volontari di San Genesio.

Determinante anche il supporto dell'elicottero della compagnia Elikos, impiegato nelle operazioni di recupero. L’intervento si è concluso positivamente: entrambi i vitelli sono stati riportati in salvo senza riportare ferite.