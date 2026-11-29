BOLZANO. La voce dei pazienti deve avere un ruolo centrale nel dibattito sul futuro della sanità altoatesina. È la richiesta avanzata dal Centro di Tutela dei Diritti del Malato Alto Adige, che lamenta il mancato coinvolgimento nell'assemblea dell'Ordine dei Medici di Bolzano, durante la quale sono state affrontate le criticità del sistema sanitario, dalle liste d'attesa alla medicina generale.

L'associazione sottolinea come la mancata partecipazione rappresenti una questione che va oltre il semplice invito istituzionale. A preoccupare è il rischio che le organizzazioni impegnate quotidianamente nella tutela dei pazientivengano lasciate ai margini del confronto sulle politiche sanitarie.

«Si discute del funzionamento della sanità, delle sue difficoltà e delle possibili soluzioni senza considerare che esistono organizzazioni che, quotidianamente, raccolgono le esperienze, le difficoltà e le richieste proprio di coloro che della sanità sono i destinatari», osserva il Centro.

Tra le questioni sulle quali l'associazione vorrebbe aprire un confronto figurano il rapporto tra medici di famiglia e cittadini, la continuità assistenziale, le difficoltà di accesso alle prestazioni e la gestione delle persone fragili, con particolare attenzione alle ricadute sulle famiglie.

Il Centro riconosce le difficoltà che i medici affrontano quotidianamente e precisa di non voler attribuire a una sola categoria professionale le responsabilità delle criticità del sistema. L'obiettivo è avviare un dialogo diretto con l'Ordine dei Medici, superando le contrapposizioni pubbliche e mettendo a disposizione le esperienze raccolte attraverso l'ascolto dei cittadini.

«Non chiediamo di avere ragione, né di condividere necessariamente tutte le posizioni. Chiediamo di poterci confrontare, ascoltare e contribuire», conclude l'associazione, ribadendo la necessità di riconoscere la rappresentanza dei malaticome interlocutore nel dibattito sulla sanità altoatesina.