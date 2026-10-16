BOLZANO. La sanità altoatesina avrà bisogno di 385 medici specialisti e altre figure sanitarie specializzate nel prossimo triennio. È quanto emerge dal piano del fabbisogno approvato oggi, 16 ottobre, dalla Provincia di Bolzano su proposta dell’assessore alla Salute Hubert Messner, per rispondere alle necessità del sistema sanitario nei prossimi anni.

Tra le specializzazioni con più posti figurano medicina interna, con 30, e ginecologia e ostetricia, pediatria, ortopedia e traumatologia, anestesia e rianimazione, con 24 posti ciascuna. Previsti inoltre 9 posti in pneumologia, 8 in otorinolaringoiatria, 6 in cardiologia, 6 in gastroenterologia e 3 in ematologia.

Il calcolo del fabbisogno tiene conto dei pensionamenti previsti, dei posti vacanti, del lavoro a tempo parziale e delle specializzazioni già in corso in Alto Adige, nel resto d’Italia e all’estero. La programmazione potrà essere aggiornata ogni anno in base alle esigenze e alle risorse finanziarie disponibili.