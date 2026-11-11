BOLZANO. L'Alto Adige si distingue a livello nazionale per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Nel 2024, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe, solo il 5,3% della popolazione ha rinunciato a visite o cure, una percentuale nettamente inferiore alla media italiana, che si attesta al 9,9%. Un dato che, secondo la Provincia di Bolzano, conferma alcuni dei punti di forza del sistema sanitario locale.

A commentare i risultati è l'assessore provinciale alla Salute Hubert Messner, che ha partecipato da remoto alla presentazione del rapporto. «Questi risultati evidenziano i punti di forza del nostro servizio sanitario», ha dichiarato, indicando nell'accessibilità delle prestazioni uno degli aspetti da consolidare.

Un altro indicatore positivo riguarda l'assistenza sanitaria di prossimità. L'Alto Adige raggiunge infatti 83 punti su 100, superando ampiamente la soglia minima di 60 indicata nel rapporto.

Tra gli strumenti su cui punta la Provincia ci sono le nuove case della comunità, pensate per rendere più semplice l'accesso ai servizi sanitari sul territorio. «Intendiamo facilitare ulteriormente l'accesso all'assistenza e impedire che le persone rinuncino alle prestazioni necessarie a causa di ostacoli», ha spiegato Messner. L'assessore ricorda tuttavia che i dati analizzati dalla Fondazione Gimbe si riferiscono al 2024, quando le nuove strutture non erano ancora operative.

Il rapporto evidenzia però anche alcune criticità. Le maggiori difficoltà riguardano la prevenzione, in particolare i bassi tassi di vaccinazione, e alcuni indicatori relativi all'assistenza ospedaliera.

«Prendiamo sul serio questi risultati e stiamo lavorando in modo mirato per apportare miglioramenti», assicura l'assessore. Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento della medicina preventiva, una maggiore informazione e sensibilizzazione dei cittadini, la riduzione del carico di lavoro degli ospedali e il potenziamento dei servizi sanitari vicino al luogo di residenza.