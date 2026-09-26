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BOLZANO. Una giornata di possibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico in Alto Adige. Per mercoledì 30 settembre è stato infatti proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà le linee degli autobus gestite da Sasa.
L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fitsgb Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Asgb, Orsa Trasporti e Usb. Lo sciopero riguarderà dunque l’intera giornata, con possibili ripercussioni sulla regolarità delle corse.
Gli utenti sono invitati a verificare eventuali variazioni del servizio e gli aggiornamenti diffusi nelle prossime ore attraverso i canali di Alto Adige Mobilità.