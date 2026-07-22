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IMPERIA. Un uomo di 56 anni, originario di Bolzano, è morto questo pomeriggio in un incidente in moto mentre percorreva il colle del Garezzo, nel territorio comunale di Triora, sulla cosiddetta 'Via del Sale'.
Per cause ancora in fase di accertamento ha perso controllo della moto, finito sotto strada dopo un volo di circa 10 metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei vigili del fuoco, degli uomini del soccorso alpino e del personale sanitario.
Vista la zona impervia, era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, nel tentativo di raggiungere l'escursionista nel minor tempo possibile.