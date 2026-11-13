ANTERSELVA. In ritardo di qualche giorno rispetto agli anni passati grazie a un autunno particolarmente mite, nei giorni scorsi è scattata la chiusura invernale di Passo dello Stelvio e Passo Rombo. Anche Passo Stalle, che collega la valle di Anterselva con il Tirolo orientale non è più transitabile.



Di solito lo Stelvio, che porta a 2.757 metri di quota, e il Rombo, che si trova a 2.474 metri, chiudono tra la fine di ottobre e i primi di novembre. La riapertura primaverile per tutti e tre avviene invece generalmente tra la seconda metà di maggio e l'inizio di giugno, secondo la quantità di neve in quota.



Soprattutto a Passo Rombo durante le "pulizie di primavera" spesso vanno rimossi anche dieci e più metri di neve. (Foto d’archivio, Passo Rombo)