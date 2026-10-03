BOLZANO. Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Scena, durante un’escursione. Una coppia di turisti tedeschi stava percorrendo il sentiero delle rogge. All’altezza del campo da calcio di Rifiano, l’uomo, di circa 70 anni, per cause ancora da chiarire è uscito dal sentiero ed è precipitato per una cinquantina di metri.



A dare l’allarme è stata la moglie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari di Scena e il Soccorso Alpino di Merano. Per l’escursionista, però, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi.



Sono intervenuti anche i sanitari della Croce Bianca e della Croce Rossa. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarirne le cause.