BOLZANO. Un giovane autotrasportatore altoatesino è morto ieri in un tamponamento tra camion avvenuto nella tarda mattinata lungo l'autostrada A22, tra Verona Nord e Affi in direzione Brennero. La vittimaA pagare il prezzo più alto è stato Nathan Silbernagl, 23 anni di Castelrotto. Il giovane, alle 13.45, era alla guida di uno dei camion coinvolti e trasportava fieno. Stando alle ricostruzioni degli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Verona Nord che hanno effettuato i rilievi, avrebbe tamponato un camion della Fercam che trasportava generi alimentari. La cabina del tir guidato dal 23enne, quindi, è rimasta schiacciata tra il carico trasportato e la parte posteriore del mezzo pesante che lo precedeva. Il 23enne lavorava per la ditta di trasporti di famiglia insieme al padre.



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