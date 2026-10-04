ORA. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, lungo la Statale 12 tra Bronzolo e Ora. L’allarme è scattato attorno alle 17, quando una motocicletta con a bordo due giovani è finita contro un’isola spartitraffico. Ad avere la peggio è stato il conducente, un 25enne di Bolzano, rimasto gravemente ferito.

Con lui viaggiava una 21enne, che ha riportato ferite di media gravità. Le condizioni del motociclista hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pelikan 1: dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. La presenza di due feriti, uno dei quali grave, e il trasferimento in elicottero a Bolzano trovano conferma nelle prime informazioni pubblicate sull’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Egna e della Croce Rossa di Laives, insieme ai vigili del fuoco volontari di Ora. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno interessato il tratto della statale dove si è verificata la caduta.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Egna, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica e ad accertare le cause che hanno portato la moto a finire contro lo spartitraffico. Dai primi elementi non risultano altri mezzi coinvolti.