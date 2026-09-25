PONTE GARDENA. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, all’incrocio di Ponte Gardena. Per cause ancora da chiarire si sono scontrati una moto e un autobus. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone di nazionalità tedesca.

Ad avere la peggio è stata una donna del 1968, che ha riportato ferite giudicate di media gravità. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata all’ospedale di Bressanone. Ferito più lievemente anche un uomo, anche lui tedesco e nato nel 1968.

L’allarme è scattato intorno alle 16.50. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Chiusa con un’ambulanza e l’elicottero di soccorso dell’Aiut Alpin Dolomites.

Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Ponte Gardena, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e i carabinieri, ai quali spetta ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra la moto e il bus.