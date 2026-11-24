BOLZANO. «Abbiamo investito oltre 200 milioni in impianti di risalita, impianti di innevamento, bacini montani, mezzi per preparare al meglio le piste: siamo pronti a partire con la nuova stagione». Nonostante una congiuntura economica complicata; nonostante il trend che indica un generale calo di precipitazioni e di finestre fredde che impongono di dotarsi di impianti di innevamento sempre più moderni, Andy Varallo, 46 anni, presidente del Consorzio Dolomiti Superski che abbraccia le province di Bolzano, Trento, Belluno, oltre che presidente del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo di sci in Alta Badia, guarda con ottimismo all'inizio della nuova stagione sciistica che parte tra l'ultimo weekend di novembre e l'inizio di dicembre. Per gli appassionati, che già hanno la possibilità di sciare in Val Senales, venerdì 27 novembre aprono gli impianti di Obereggen; il 28 novembre a Plan de Corones, Val di Fiemme, Tre Cime, Cortina. Il 4 dicembre tocca ad Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa-Carezza e contestualmente il Sella Ronda.

Partiamo dall'innevamento: a che punto siamo?

Siamo messi meglio dello stesso periodo del 2025. Nei giorni scorsi è nevicato; per oggi i meteorologi prevedono l'arrivo di una nuova perturbazione da sud che dovrebbe portare pioggia nel fondovalle e neve dai 6-800 metri in su. Le temperature sono date in calo. Già nei giorni scorsi sono entrati in funzione gli impianti di innevamento e, con condizioni meteo più favorevoli, potranno lavorare ancora meglio. Ovvero potranno produrre più neve con un minor consumo di acqua e di energia. Poi, ovviamente, ci vorrà un po' di tempo per preparare le piste.

Se le condizioni meteo sono buone, non altrettanto si può dire del quadro economico generale: l'esplosione dei costi dell'energia unito ad un generale aumento del costo della vita, vi preoccupa?

Un paio di anni fa ci sarebbe stata molta più agitazione sui costi dell'energia, visto che i nostri sono tutti impianti energivori, ma oggi sia noi impiantisti che un po' tutti siamo abituati a vivere nell'incertezza.

Quindi non si temono ripercussioni sulle prenotazioni ricettive?

In questo momento abbiamo un numero di prenotazioni addirittura superiore allo stesso periodo del 2025.

Chi è la clientela?

Più straniera. Mercato dell'Est, Paesi scandinavi, Belgio, anche americani, inglesi. Ma pure il mercato locale e nazionale va bene. Buona la risposta della clientela germanica, che va meglio dove abbiamo strutture alberghiere di livello medio-alto.

Quali gli effetti delle Olimpiadi Milano-Cortina?

Le Olimpiadi hanno già fatto il loro lavoro, tanto che - come detto - le prenotazioni sono superiori allo stesso periodo del 2025. Si è visto l'effetto positivo anche sulla stagione estiva.

Il rovescio della medaglia è l'overtourism e la protesta che monta nelle valli.

Certo è una cosa di cui si parla. Ma in Alto Adige abbiamo il blocco a nuovi posti letto. Oggi abbiamo un'occupazione più costante delle strutture ricettive durante i dodici mesi, per cui anche il mese di gennaio è richiesto dalla clientela; mentre prima avevamo dei picchi. Può essere che questo venga visto come overtourism.

Lo skipass giornaliero per adulti in alta stagione costa 89 euro; lo stagionale 990. Ormai lo sci è diventato uno sport per ricchi.

Parliamoci chiaro, ormai tutto costa: anche giocare a golf o a tennis. L'inflazione a livello nazionale è al 3,4%; i nostri ritocchi, a seconda della tipologia di skipass, variano dal 3,2 al 3,9% sui giornalieri e plurigiornalieri. Per quanto riguarda gli stagionali, siamo addirittura sotto il 3%. Detto questo, abbiamo offerte diversificate nei 12 comprensori. Oltre a prodotti come il superski family che sono sempre più gettonati: il giornaliero medio si attesta a 43 euro. Si può acquistare questo skipass già online con un nuovo sistema che permette di caricare lo stato di famiglia.

C'è un cambio generazionale anche sulle piste da sci.

Abbiamo una clientela ringiovanita che apprezza sia le valli più famose che quelle "periferiche". I giovani vedono lo sci come una attività trendy, moderna. Che consente di vivere nella natura. Ai gusti delle nuove generazioni rispondiamo anche con una ricca offerta di snowpark.

Lo sci alpino non teme la concorrenza dello scialpinismo, più faticoso ma anche più economico visto che non ha bisogno di impianti di risalita?

Assolutamente no. Sono due clientele completamente diverse.

Madonna di Campiglio ha introdotto il numero chiuso sulle piste. Come Dolomiti Superski state pensando a qualcosa di simile?

Madonna di Campiglio ha introdotto il numero chiuso ma su un versante. La nostra è una realtà con una filosofia diversa: Dolomiti Superski vive ed è nato perché ha sempre sostenuto il collegamento tra le valli. Il nostro obiettivo è quindi creare più punti di ingresso e più collegamenti possibili. Non avendo quindi versanti completamente isolati, non avrebbe neanche senso pensare di introdurre il numero chiuso.

In estate è stato confermato alla guida del Consorzio, qual è la sfida del suo terzo mandato?

Stiamo pensando innanzitutto a come vogliamo modificare la governance di Dolomiti Superski anche sulla base della vicenda dell'antitrust. E quando si cominciano a cambiare statuti e governance di una società che ha agito in un determinato modo per 50 anni, non è facile. Inoltre ci poniamo importanti sfide a livello digitale nei rapporti con la clientela. Puntiamo alla dematerializzazione dello skipass sullo smartphone che stiamo testando già in cinque valli. Entro fine mandato tutte le valli saranno dotate del sistema smartpass. Abbiamo inoltre avviato un programma di next generation per preparare il cambio generazionale alla guida delle società impiantistiche