BOLZANO. Si annunciano due giornate difficili per chi viaggia in Alto Adige. Tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre sono previsti scioperi nazionali del trasporto ferroviario e del servizio autobus, proclamati dal sindacato USB, con possibili cancellazioni, ritardi e disagi per pendolari, studenti e viaggiatori.

Lo sciopero ferroviario inizierà alle 21 di giovedì 29 ottobre e terminerà alle 20.59 di venerdì 30 ottobre. La mobilitazione interesserà in Alto Adige i collegamenti delle imprese Trenitalia, Trenord/ÖBB e Italo. Possibili ripercussioni sulle principali direttrici ferroviarie, dalla linea del Brennero ai collegamenti tra Bolzano e Merano e tra Fortezza e San Candido. Sono previsti elenchi specifici dei treni garantiti, sia regionali sia a lunga percorrenza.

Venerdì 30 ottobre è previsto anche uno sciopero di 24 ore degli autobus, dalla mezzanotte alle 24. Le interruzioni potranno interessare i servizi SASA a Bolzano e dintorni, in Val Sarentino, a Merano e dintorni, in Val Passiria e nella Bassa Atesina. Per gli autobus saranno garantite le fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Tutte le corse programmate con partenza prima delle 9 o delle 15 raggiungeranno comunque il capolinea.

Per limitare i disagi, ai passeggeri viene consigliato di verificare gli orari prima di mettersi in viaggio. Le informazioni aggiornate sui collegamenti e sulle imprese che effettuano le singole corse sono disponibili attraverso il sito e l'app di südtirolmobil. Per i treni a lunga percorrenza è possibile consultare gli elenchi dei servizi garantiti pubblicati da Trenitalia e Italo. Le giornate più delicate saranno la serata di giovedì e l'intero venerdì, con possibili ripercussioni anche sugli spostamenti di chi raggiunge l'Alto Adige da altre regioni.