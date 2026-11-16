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BOLZANO. Possibili disagi nella sanità altoatesina nella giornata di venerdì 20 novembre 2026, in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato dall'organizzazione sindacale Funzione Pubblica Cgil. A comunicarlo è l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, che avverte i cittadini della possibilità di variazioni nel regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie non urgenti.
La mobilitazione interesserà il personale dei settori pubblici e privati, compresi i lavoratori impiegati negli appalti e nei servizi strumentali. Anche nelle strutture sanitarie dell'Alto Adige, dunque, l'adesione allo sciopero potrebbe avere ripercussioni sull'attività ordinaria, con possibili modifiche nell'erogazione delle prestazioni programmate.
L'Azienda sanitaria altoatesina precisa tuttavia che saranno regolarmente garantiti tutti i servizi urgenti e quelli essenziali, nel rispetto della normativa vigente. L'assistenza per le situazioni che richiedono interventi immediati resterà quindi assicurata anche durante la giornata di mobilitazione.
Al momento non sono state comunicate cancellazioni specifiche né indicazioni sul numero di operatori che aderiranno allo sciopero. L'effettiva entità dei disagi nelle strutture sanitarie dell'Alto Adige dipenderà dalla partecipazione del personale alla protesta nazionale.