BOLZANO. Il Soccorso Alpino di Solda è intervenuto questa mattina all'alba sulla Cresta Costone dell'Ortles, dove un alpinista austriaco è scivolato ed è precipitato per circa 30 metri lungo un canalone.

L'allarme è scattato poco prima delle 6:00. L'elicottero di soccorso Pelikan 1 ha trasportato i soccorritori a circa 3.300 metri di quota. Il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Bolzano.

Nella caduta ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita.