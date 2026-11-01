BOLZANO. C’è anche Bolzano tra le 23 città italiane interessate da una vasta operazione della Digos e della Polizia postale, che ha portato a 60 perquisizioni nei confronti di persone sospettate di aver utilizzato social network e chat per incitare alla violenza durante le manifestazioni di piazza. L’intervento è scattato dopo le tensioni registrate in diverse città italiane in occasione dello sciopero nazionale.

Secondo gli investigatori, alcuni profili social sarebbero stati utilizzati per diffondere messaggi che invitavano a compiere azioni violente nelle strade. Durante le perquisizioni sono stati trovati pistole giocattolo, frangivetri e indumenti ritenuti provenienti da saccheggi. Sequestrati anche undici telefoni cellulari, che saranno sottoposti ad accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti tra gli indagati.