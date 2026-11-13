BOLZANO. Una dottoressa dell'ospedale San Maurizio ha presentato una denuncia nei confronti di Umberto Tait, direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano, accusandolo di averla aggredita verbalmente durante l'attività di servizio.

«È entrato nel mio ufficio – dice la vittima – interrompendo il mio lavoro e usando toni minacciosi. Ho avuto una tachicardia e successivamente un mancamento. Sono stata accompagnata al pronto soccorso, dove sono rimasta in osservazione per tutto il pomeriggio». L'episodio sarebbe avvenuto martedì. Alla professionista sarebbe stata riconosciuta una prognosi Inail di quindici giorni.

La dottoressa racconta di essersi rivolta al posto di polizia dell'ospedale, dove ha formalizzato la denuncia, allegando il referto medico. Di quanto accaduto sarebbe stato informato anche il primario della professionista, che avrebbe a sua volta trasmesso una segnalazione al direttore generale dell'Azienda sanitaria, Christian Kofler. Interpellato sulla vicenda, Tait ha preferito non commentare.

La chat riservata

L'episodio sarebbe nato dalla condivisione, all'interno di un gruppo WhatsApp riservato agli iscritti a un sindacato, di una notizia riguardante un precedente caso di aggressione che aveva coinvolto proprio Tait. Si tratta dell'articolo pubblicato dal nostro giornale sabato scorso. In quella circostanza, però, sarebbe stato il direttore del Comprensorio a subire un'aggressione fisica all'interno di una residenza sanitaria per anziani. La scorsa settimana Tait sarebbe stato avvicinato da un medico che in passato aveva lavorato all'ospedale San Maurizio e sarebbe stato spintonato, finendo a terra.

Commentando l'articolo condiviso su WhatsApp, alcuni partecipanti al gruppo, tutti operatori del settore sanitario, avrebbero espresso osservazioni ironiche e critiche nei confronti del dirigente.

«Sono stati fatti dei commenti, è vero, compreso uno scritto da me, ma non erano assolutamente offensivi o lesivi della persona», sottolinea la dottoressa che lo ha denunciato.

Tait non faceva parte del gruppo. Secondo quanto riferito dalla professionista, sarebbe stato un dipendente dell'Asl a mostrargli i messaggi, facendo uscire dalla chat «contenuti destinati a rimanere riservati».

L'aggressione verbale

Umberto Tait avrebbe quindi chiesto spiegazioni agli autori dei messaggi. «È arrivato – continua il racconto della dottoressa – mentre ero in piena attività di servizio, interrompendo il lavoro e aggredendomi verbalmente. L'atteggiamento e la gestualità erano minacciosi. Non ero sola: erano presenti anche infermieri che hanno assistito alla scena e che, come me, hanno avuto l'impressione che potesse arrivare a mettermi le mani addosso».

Non ci sarebbe stata alcuna aggressione fisica, ma la professionista sarebbe svenuta pochi istanti dopo, a causa dell'agitazione. La dottoressa ha trascorso il pomeriggio di martedì in osservazione al pronto soccorso. Dopo l'episodio le è stata rilasciata una prognosi Inail di quindici giorni.

La professionista ha quindi depositato una denuncia per minacce, interruzione di pubblico servizio, aggressione verbale e oltraggio alla persona.

«Noi medici – conclude la dottoressa – ci troviamo spesso ad affrontare situazioni difficili, talvolta anche comportamenti aggressivi da parte dei pazienti. Questo non significa che la violenza sia accettabile, ma sappiamo che la malattia e la sofferenza possono generare frustrazione. Quando però un comportamento del genere arriva da una figura che occupa una posizione apicale, lo considero inaccettabile».