TRENS. Oggi i Vigili del Fuoco Volontari di Trens e Mules sono stati allertati insieme al soccorso sanitario, all’elicottero di emergenza Aiut Alpin e alle autorità competenti per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un autoarticolato.



All’arrivo delle squadre di soccorso una persona era rimasta incastrata all’interno dell’auto gravemente danneggiata. Dopo le operazioni di estricazione tecnica, il ferito è stato affidato al personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale con l’elicottero di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’incidente, alla protezione antincendio, al supporto delle operazioni di soccorso e ai successivi lavori di ripristino della carreggiata.



Durante l’intervento la strada interessata è rimasta chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco Volontari di Trens e Mules, il soccorso sanitario, l’elicottero Pelikan 3 e le autorità competenti