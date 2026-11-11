TRODENA. Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di mercoledì a Fontanefredde, frazione di Trodena. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, all'altezza dell'incrocio, per cause ancora da chiarire. Due le persone coinvolte, entrambe rimaste leggermente ferite.

In seguito all'impatto, una persona è rimasta intrappolata nell'abitacolo e ha dovuto essere liberata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada statale 48 è stata completamente chiusa al traffico per circa 20 minuti. Successivamente la circolazione è stata regolata a senso unico alternato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Trodena e la Croce Bianca. Quasi contemporaneamente, gli stessi soccorritori sono stati chiamati a intervenire anche per un'emergenza sanitaria a Fontanefredde. Per raggiungere il luogo era stato richiesto l'intervento dell'elicottero di soccorso Pelikan 3, che tuttavia non ha potuto operare a causa delle condizioni meteorologiche.