BOLZANO. Momenti di paura oggi, mercoledì 30 settembre, in via Maso della Pieve, dove uno scooter ha preso fuoco mentre era in movimento. Alla guida c’era una ragazza, che inizialmente non si sarebbe accorta delle fiamme che stavano interessando il mezzo.

A darle l’allarme è stata un’altra giovane che viaggiava su un motorino alle sue spalle. La conducente ha quindi accostato rapidamente, fermandosi nel parcheggio del supermercato MD, di fronte al cimitero.

A quel punto è intervenuto un dipendente del supermercato, uscito dal negozio dopo essersi accorto di quanto stava accadendo. L’uomo è riuscito a spegnere le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente allo scooter.

Il mezzo, secondo quanto ricostruito, era appena uscito da una revisione. Tra le possibili cause dell’incendio viene segnalata la presenza di uno straccio che stava bruciando nella zona del motore: resta però da chiarire come sia finito lì e se possa essere stato dimenticato durante l'intervento sul mezzo.