BRESSANONE. La maxi scritta «Tirol» esposta a Vandoies in occasione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina resta al centro di una controversia giudiziaria. Il Giudice di pace di Bressanone ha confermato la multa da 430 euro inflitta alla proprietaria del terreno sul quale era stata installata la scritta degli Schützen, accompagnata dalla bandiera del Land austriaco.

L'installazione, composta da lettere alte un metro e mezzo ciascuna, si trovava su un prato a circa 60 metri dalla carreggiata. La sanzione era stata contestata dalla proprietaria, ma il ricorso non è stato accolto. L'avvocato che la assiste, Nicola Canestrini, ha già annunciato l'intenzione di proseguire la battaglia legale.

Il legale contesta soprattutto le ragioni alla base del provvedimento e ritiene che non vi fosse alcun rischio per la sicurezza stradale. «Se su quel prato ci fosse stato scritto “Pizza” o “Italia”, nessun Carabiniere avrebbe fatto una multa», sostiene Canestrini, secondo cui la sanzione sarebbe stata determinata dal contenuto del messaggio e non da un effettivo pericolo per la circolazione.

«Temo che la sanzione sia arrivata per il contenuto della parola, non per un pericolo stradale. E quando il contenuto di un'espressione decide se la norma si applica o no, non parliamo più di sicurezza stradale. Parliamo di censura», afferma l'avvocato.

Canestrini ha inoltre sottolineato che la decisione non chiude la questione. «La battaglia per i diritti fondamentali non è mai una strada dritta. Si fanno curve, si torna indietro, si riparte. Ma è una strada che va percorsa», dichiara, evidenziando come la vicenda abbia aperto un dibattito sul rapporto tra potere sanzionatorio e libertà di espressione.