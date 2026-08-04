BOLZANO. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, modificherà la legge provinciale sulla scuola eliminando le sanzioni da 50 a 150 euro per le famiglie che non partecipano alle attività scolastiche dei figli.

"Sono soddisfatto di questa soluzione condivisa con il ministro Valditara. Il patto di corresponsabilità tra scuola, famiglie e studenti resta e sarà rafforzato, perché il coinvolgimento dei genitori è un principio importante. Allo stesso tempo vengono eliminate le multe, che non avevo votato in aula poiché introdotte con un emendamento durante i lavori del Consiglio e non previste nel testo della Giunta", dichiara il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Marco Galateo.

"Per evitare un'impugnazione del ddl omnibus sulla scuola, abbiamo concordato con il ministro Valditara di stralciare per il momento dal testo il passaggio relativo alle sanzioni e di concordare preventivamente una sua rielaborazione", chiarisce l'assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca, Philipp Achammer.