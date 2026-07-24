BOLZANO. Mini rivoluzione dal prossimo anno scolastico. E arrivano le sanzioni per i genitori.

È stata inviata alle scuole la legge Omnibus approvata di recente dal consiglio provinciale: si va dal coinvolgimento obbligatorio delle famiglie, all'accesso all'università per i maestri artigiani. Arrivano i percorsi didattici "separati" per gli alunni con background migratorio.

Si tratta dell'applicazione pratica, negli istituti scolastici, della legge provinciale 6/2026 che interviene capillarmente su diversi settori: dalla didattica alla formazione professionale, passando per la cultura e l'economia. La norma dovrà ora essere applicata dagli istituti scolastici a partire da settembre.

Le sanzioni

Occhio di riguardo all'inclusione e al legame tra mondo del lavoro e istruzione superiore. Una delle novità più rilevanti riguarda il rafforzamento del ruolo della famiglia. La legge stabilisce chiaramente che i genitori d'ora in poi saranno responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei loro figli.

In particolare, le famiglie devono garantire la regolare frequenza, dotare i figli del materiale necessario e collaborare con le istituzioni scolastiche. Per chi ignora tali doveri, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 150 euro, sotto la vigilanza dei dirigenti scolastici.

Il sistema di istruzione

Le biblioteche scolastiche vengono ridefinite come centri culturali inclusivi. La gestione sarà affidata a bibliotecari esperti in collaborazione con docenti referenti per la didattica.

Cambia anche il paradigma interpretativo dei tirocini. Per favorire la formazione di nuovi educatori, la Provincia concederà un compenso agli studenti universitari che svolgono tirocini presso scuole e scuole dell'infanzia in Alto Adige.

Tra le altre novità, cambia la composizione del Consiglio di classe con una definizione più precisa della partecipazione di insegnanti di sostegno, religione e rappresentanti di genitori e studenti.

Sul fronte del sostegno alla disabilità, il Consiglio scolastico provinciale vedrà l'ingresso di un alunno e di un genitore di figlio con disabilità, designati dalle organizzazioni più rappresentative del settore.

Fobia scolare

Le nuove disposizioni di legge introducono strumenti specifici per la gestione di situazioni delicate, che sempre più caratterizzano la vita scolastica.

Per gli alunni con background migratorio, nei primi due anni di acquisizione della lingua d'insegnamento, il consiglio di classe potrà elaborare percorsi educativi con obiettivi differenziati.

Inoltre, viene riconosciuta una tutela specifica per gli studenti affetti da disturbi d'ansia o fobia scolare. Una situazione sempre più comune, che molto spesso viene sottovalutata, ovvero derubricata a incuria o svogliatezza da parte dello studente.

Se gli alunni verranno certificati dal Servizio sanitario, la scuola dovrà garantire loro misure didattiche personalizzate, inclusi strumenti compensativi e dispensativi.

Artigiani e università

Una svolta storica, molto sentita nel mondo tedesco, è rappresentata dall'accesso all'istruzione superiore per chi proviene dal mondo della formazione professionale.

Le persone in possesso di un diploma di maestro artigiano, maestro professionale o tecnico del commercio potranno ora iscriversi ai corsi di laurea della Libera università di Bolzano, purché coerenti con il proprio ambito professionale.

Parallelamente, la Provincia ha stanziato circa 6,5 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028 per sostenere la ricerca, la didattica e il carattere plurilingue dell'ateneo bolzanino.

Scuola-lavoro

La legge riforma anche la struttura del secondo ciclo di istruzione, che passa da una scansione «due bienni e un quinto anno» a una più lineare suddivisione in un biennio e un triennio.

I percorsi di orientamento cambieranno nome in percorsi di formazione scuola-lavoro e viene introdotto il divieto assoluto di impiegare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio.

Per quanto riguarda la formazione professionale, si punta sulla green economy e sull'innovazione tecnologica, adeguando l'offerta formativa alle reali richieste del mercato del lavoro. J.M.