BOLZANO. Continuare a studiare il ladino anche dopo aver lasciato le valli di origine per frequentare una scuola superiore. È l'obiettivo del nuovo progetto approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 13 novembre 2026, attraverso un accordo di collaborazione con l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. L'iniziativa, inserita nel programma europeo Interreg “Euregio goes School – EUREDU”, punta a garantire la continuità dell'apprendimento linguistico anche agli studenti che frequentano istituti fuori dalle valli ladine.

Il progetto prevede lezioni online settimanali, articolate su due livelli e in due idiomi ladini, affiancate da una settimana annuale di attività in presenza in uno dei territori interessati. La sperimentazione partirà dall'Alto Adige, mentre un'offerta analoga è prevista anche per gli studenti delle scuole superiori del Trentino.

«La lingua ladina è una parte essenziale della nostra identità. Con questo progetto sfruttiamo le opportunità offerte dalla digitalizzazione per consentire ai giovani di continuare a studiare il ladino anche quando frequentano una scuola al di fuori delle valli ladine», sottolinea il vicepresidente della Provincia Daniel Alfreider. L'assessore evidenzia anche il coinvolgimento, per la prima volta in un progetto comune dell'Euregio, delle istituzioni di Val Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Livinallongo e Cortina d'Ampezzo.

L'iniziativa coinvolge l'Università di Innsbruck e l'Istituto culturale ladino Cesa de Jan, che svilupperà ulteriori proposte formative per bambini, giovani e adulti nell'area del Souramont. Il programma EUREDU comprende anche una piattaforma scolastica digitale comune, concorsi, formazione per insegnanti e materiali didattici condivisi. Il finanziamento arriva dall'Unione europea attraverso il programma Interreg Italia-Austria.

(foto Usp di un direttivo di “Euregio goes School – EUREDU”)