SAN CRISTINA IN VAL GARDENA. Cambio di passo in Provincia sul tornello del Seceda. L’estate è ormai archiviata e l’impianto mobile è rimasto al suo posto fino alla fine, e ad oggi non risulta confermato l’eventuale ricorso che, da quanto era emerso nelle scorse settimane, la giunta provinciale avrebbe dovuto discutere tra fine agosto e inizio settembre.



La Provincia si è presa il suo tempo per non fallire il colpo. Anche se al momento ancora non si sono palesati casi analoghi, il caso del Seceda potrebbe infatti scatenare un effetto domino su tutta la provincia, se il tornello mobile nel Parco naturale Puez-Odle fosse dato per legittimo.



Gli uffici studiano una soluzione

«Non ci risultano iniziative analoghe in altri hotspot turistici», assicura Gruber, «Quest’anno ci siamo presi il tempo per andare fino in fondo e trovare la soluzione giusta. È una questione inedita che non può essere affrontata secondo una procedura standard. Prima di intraprendere iniziative, nel momento in cui saremo pronti parleremo con i proprietari terrieri e con i Comuni».



Ricevuti i rilievi dell’Avvocatura, gli uffici provinciali e la politica hanno avviato le valutazioni successive. Si è trattato innanzitutto di capire se il manufatto costituisca una violazione edilizia o no. L’Avvocatura ha sviscerato l’argomento in un proprio parere. Rimane attuale anche l’ipotesi che la politica legiferi in materia nei prossimi mesi.



Ma poco o nulla trapela da Alexander Gruber: il direttore del dipartimento Protezione dell’ambiente dice solo che «a nostro avviso, per ora la violazione edilizia non sembra la via da portare avanti. Ci saranno altre proposte». L’eventualità di un ricorso non esclude infatti altre ipotesi.

Intanto l’estate è passata, il tornello è rimasto dov’era e c’è il rischio che l’estate prossima ne spuntino di nuovi.



Gli elementi del dibattito

Per sbrogliare la matassa vanno messi a sistema vari fattori. L’anno scorso la Provincia aveva adottato un provvedimento di ripristino, e il tornello fisso era stato rimosso. Quest’anno però il varco è rispuntato, ma in versione mobile, agganciato alla staccionata che delimita il sentiero e dotato di ruote, oltre che di telecamera, pannello fotovoltaico e pos.

Chi vuole raggiungere il punto più prossimo al paesaggio delle Odle, deve pagare cinque euro (altoatesini e altoatesine non pagano).

Altro tema è il sentiero. Attraversa proprietà private ma per la Provincia, che lo ritiene pubblico, vale il fatto che è inserito nel parco naturale.



Le misure per gli hotspot

Il nodo dell’accesso agli hotspot turistici torna in un’interrogazione del consigliere provinciale Paul Köllensperger (TeamK). «Secondo il governatore Arno Kompatscher, lo snodo sul Seceda non è legittimo. E aggiunge: il problema del turismo di massa sarà affrontato con una serie di misure previste, tra cui sistemi di prenotazione e tetti ai visitatori», scrive, domandando quali misure siano programmate.



Gli risponde così l’assessore al Turismo Luis Walcher: «Per Seceda, Tre Cime, lago di Carezza, Alpe di Siusi, Funes sono già in fase di attuazione alcune misure. L’approccio consiste nello sviluppare, per ogni area interessata, soluzioni adeguate alle singole realtà. La Provincia accompagna e sostiene questo processo attraverso l’Idm e le strutture competenti dell’amministrazione provinciale. Lo stato di avanzamento dell’attuazione varia a seconda della zona. Al lago di Braies è già stato istituito un sistema di gestione complessivo, che viene costantemente sviluppato e perfezionato. Anche sul Seceda sono state introdotte le prime misure di gestione dei visitatori, mentre nell’area delle Tre Cime si stanno analizzando i flussi e, oltre al sistema di prenotazione per gli autobus navetta già in vigore sul versante altoatesino, si stanno valutando ulteriori possibili misure. L’attuazione in quest’area risulta più complessa a causa della situazione transfrontaliera. Anche in altre aree, in base alle rispettive condizioni locali, vengono sviluppate e attuate diverse misure di gestione dei visitatori».