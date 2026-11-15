CALDARO. Incendi, persone disperse, incidenti e frane: sei scenari di emergenza per testare il coordinamento dei soccorsi. Oltre 230 persone hanno partecipato sabato 14 novembre alla maxi esercitazione di protezione civile organizzata a Caldaro, con il coinvolgimento di tutte le otto caserme dei vigili del fuoco del Comune e di numerose organizzazioni del territorio.

Le operazioni sono scattate alle 13 con l'attivazione della centrale operativa comunale, allestita nella caserma dei vigili del fuoco e presieduta dal sindaco Christoph Pillon. Da lì sono stati coordinati gli interventi nelle diverse aree interessate dalle simulazioni.

Tra le prove, un incendio boschivo a San Nicolò, affrontato anche con l'impiego di un elicottero, un rogo in un edificio industriale a Unterplanitzing e una ricerca di persone a San Giuseppe al Lago, conclusa con il recupero di un disperso in acqua da parte dei sommozzatori. Simulati anche un incidente stradale con più feriti, una frana con persone sepolte in via delle Cantine e un infortunio in una cava, con una persona intrappolata sotto un mezzo pesante.

In campo circa cento vigili del fuoco di Caldaro, affiancati da squadre di altri Comuni, soccorso alpino, Croce Bianca, carabinieri, autorità forestale e protezione civile. Tra i partecipanti anche 25 figuranti nei panni delle persone coinvolte nelle emergenze.