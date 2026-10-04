BOLZANO. I centri per l'emergenza freddo riapriranno il primo novembre. Circa 240 posti su tutta la provincia a fronte di 261 persone senzatetto che gli operatori "streetwork" hanno contato per strada lo scorso giugno. A Bolzano i posti saranno 70, più venti in caso di necessità, mentre le persone che ad oggi dormono all'addiaccio nel capoluogo sono circa 120. L'assessora comunale Patrizia Brillo la settimana prossima incontrerà l'assessora provinciale Rosmarie Pamer e il presidente Arno Kompatscher «per fare il punto».

Nel frattempo i Verdi hanno depositato una mozione in consiglio provinciale per chiedere un piano pluriennale e strutturale in risposta alla «grave situazione delle persone senza dimora in Alto Adige». Il primo punto: smettere di definirla "emergenza". «L'inverno arriva tutti gli anni - così la consigliera Brigitte Foppa - e tutti gli anni abbiamo posti pieni, con persone in lista di attesa e il rischio che qualcuno sia costretto a dormire al freddo, con i gravissimi rischi che ciò comporta per la vita delle persone». Tra le richieste presentate nella mozione, una gestione della marginalità secondo il modello europeo "Housing First", che pone il diritto alla casa come base di partenza di ogni intervento sociale; l'istituzione di un numero dedicato all'emergenza freddo che i cittadini possono chiamare nel caso vedano una persona dormire al freddo; un maggior numero di posti di riserva nei centri in caso di «domanda particolarmente elevata». «Nessuno deve morire di freddo in Alto Adige», è l'appello dei Verdi, che ricordano la tragedia del 19enne Mostafa Abdelaziz Abouelela, trovato privo di vita in zona industriale nel dicembre 2022 dopo che non aveva trovato posto nei dormitori.

Bagni pubblici e depositi. Oltre a un posto caldo per dormire, le volontarie delle associazioni VinziShower e Dormizil segnalano altre esigenze «fondamentali per la dignità delle persone senzatetto»: bagni pubblici gratuiti e un luogo dove depositare i propri oggetti in sicurezza. «Le persone senzatetto non sanno dove andare in bagno - denuncia Inge Mahlknecht, volontaria presso Dormizil - Possono andare al VinziShower, che però essendo un servizio che si appoggia totalmente sulle spalle dei volontari, non può essere aperto sempre». Solo alcune settimane fa pubblicavamo sul nostro giornale la protesta di commercianti e cittadini sulle condizioni igieniche della galleria Europa e di piazza Matteotti, spesso utilizzate per le necessità biologiche primarie delle persone senza dimora, in assenza di alternative.

La questione dei bagni pubblici rappresenta però un nodo complicato. «Ogni volta che è stato fatto un tentativo i servizi igienici venivano rotti o gravemente vandalizzati nel giro di pochi giorni - spiega l'assessora Patrizia Brillo - Una spesa pubblica costante per rimettere in funzione i servizi, continuamente danneggiati». Più semplice l'introduzione di depositi per gli oggetti delle persone senzatetto, che esistono già in molte città europee. «A ogni sgombero gli oggetti di queste persone vengono buttati - prosegue Inge Mahlknecht - Oppure vengono rubati nei centri da altri bisognosi. Spesso, quindi, queste persone sono costrette a ricostruirsi la loro piccola ricchezza da capo».

Sociale, mancano i volontari. Anche Gerda Gius e Rosina Ruatti da anni offrono il loro tempo come volontarie alla VinziShower: uno spazio in via Cappuccini dove le persone senza dimora possono lavarsi, fare bucati, usufruire di servizi igienici. «Ho visto ragazzi che hanno bisogno di relazioni umane, che mi chiamavano "mamma" e mi chiedevano dei calzetti», racconta Rosina Ruatti. «Ci sono tante persone che lavorano e non hanno un tetto, tanti altri che vivono in strada da molti anni e non riescono più a inserirsi nel tessuto sociale», spiega Gerda Gius.

Il sociale soffre la mancanza di volontari. «All'inizio con VinziShower eravamo aperti tutti i giorni, un servizio che si è rivelato insostenibile perché abbiamo poche persone», spiegano le volontarie. «La città di Bolzano invece di ringraziare questi servizi su base volontaria che danno dignità alle persone, fa di tutto per andarci contro - protesta il consigliere Zeno Oberkofler - Manca il sostegno da parte della politica ai volontari».