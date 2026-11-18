BOLZANO. Il Consiglio regionale approva con 39 voti favorevoli e 18 contrari il documento delle opposizioni sul pedaggio ambientale lungo l'autostrada A22. Un risultato che il Partito Democratico rivendica come «una vittoria politica netta per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini del corridoio del Brennero», ma anche come «la plastica dimostrazione di una maggioranza regionale profondamente spaccata su uno dei temi più strategici per il futuro del territorio».

Al centro della polemica politica c'è il comportamento dei partiti che sostengono la maggioranza regionale. Secondo il Pd, mentre la Svp ha scelto «la linea della coerenza con gli impegni presi in sede Euregio votando a favore del documento», i partiti del centrodestra si sono espressi contro, «restando isolati nella difesa di uno status quo che continua a penalizzare le vallate alpine».

Il documento, inizialmente presentato come mozione numero 28, è firmato da Parolari, de Bertolini, Manica, Calzà, Maestri, Zanella, Franzoia, Repetto e Coppola. Con la sua approvazione, il Consiglio regionale si impegna a sollecitare il Governo italiano su tre questioni: l'applicazione del principio «chi inquina paga», la definizione di un sistema tariffario integrato con l'Austria e la creazione di un fondo di ristoro per i Comuni attraversati dall'autostrada.

Il primo obiettivo è superare quello che i democratici definiscono un sistema di «pedaggi artificialmente bassi», chiedendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di applicare la tariffazione ambientale europea, prevista dal quadro normativo Eurobollo, anche lungo la A22. Secondo i promotori, le tariffe attuali rendono il Brennero più conveniente rispetto ad altri valichi alpini, attirando un 22-23% di traffico merci «parassitario» che allungherebbe il percorso pur di risparmiare, scaricando le conseguenze dell'inquinamento sulle comunità locali.

La seconda richiesta riguarda l'avvio di un negoziato con il Governo austriaco e le istituzioni europee per introdurre pedaggi integrati e dinamici lungo l'intero corridoio del Brennero. Una misura che il Pd considera «indispensabile per riequilibrare il mercato», disincentivare il trasporto delle merci su gomma e favorire il trasferimento verso la ferrovia, tutelando la qualità della vita dei residenti su entrambi i versanti del confine.

Particolare attenzione viene riservata anche ai Comuni attraversati dall'A22. Il documento impegna infatti a studiare un fondo di compensazione e ristoro, finanziato attraverso i futuri proventi della componente ambientale del pedaggio. Per i democratici si tratta del risultato «forse più innovativo e concreto per le comunità locali», che permetterebbe di applicare un principio di giustizia territoriale analogo a quello già utilizzato per i canoni idroelettrici.

«Il voto di oggi segna un punto di svolta importante», sottolineano le consigliere e i consiglieri del gruppo regionale del Partito Democratico, richiamando «il grido d'allarme delle migliaia di cittadini scesi in piazza al Brennero» e delle comunità del fondovalle trentino e altoatesino, che denunciano da tempo le conseguenze del traffico pesante lungo l'asta dell'Adige.

«Con questo dispositivo si ottiene non solo una presa di posizione netta contro il traffico parassitario, ma si apre la strada a un principio di giustizia: chi inquina deve pagare e invece chi si impegna per inquinare meno deve essere premiato», affermano i democratici. E aggiungono: «Vanno inoltre risarciti i Comuni e i cittadini che da decenni subiscono i costi sanitari e ambientali dell'autostrada».

L'approvazione del voto non introduce automaticamente nuove tariffe, ma costituisce un impegno politico nei confronti del Governo e delle istituzioni europee. Il Pd annuncia che continuerà a seguire la questione: «Ora il risultato è nero su bianco: la Regione ha un mandato chiaro, e si vigilerà affinché venga portato immediatamente sui tavoli di Roma e Bruxelles».