BOLZANO. Ruggiva ieri il mare di Torre di Mezzo, nel territorio di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La bandiera rossa, a indicare la pericolosità delle onde, sventolava in spiaggia. Erano le 9 trascorse da pochi minuti quando due giovani altoatesini, due fratelli, si sono buttati in acqua per il primo bagno della giornata. A osservarli, seduto sulla sabbia, c'era il padre che - vedendoli in difficoltà - avrebbe deciso di tuffarsi a sua volta per trarli in salvo. I due giovani, 12 e 16 anni, sono riusciti a tornare a riva. Non il loro papà. È morto così Enrico Durasco, 51enne, napoletano d'origine ma da tempo residente a Casteldarne, una frazione di Chienes.

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